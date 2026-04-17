Θρίλερ με την αρπαγή 7χρονου από τον πατέρα του στις Συκιές της Θεσσαλονίκης
Θρίλερ με την αρπαγή ενός 7χρονου παιδιού από τον 44χρονο πατέρα του στις Συκιές της Θεσσαλονίκης, μετά και την έκδοση Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του μικρού πήγε απόψε στο σπίτι όπου διαμένει η 37χρονη μητέρα του παιδιού και πρώην σύντροφός του, στην οποία έχει ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια κι η γονική μέριμνα του ανήλικου και το άρπαξε.
Μάλιστα, φέρεται να άσκησε λεκτική και σωματική βία. Μετά το περιστατικό η γυναίκα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου, χωρίς όμως να διαπιστωθούν σοβαρά τραύματα.
Το πρώην ζευγάρι έχει δύο παιδιά συνολικά, ενώ ο δράστη έχει ήδη με δικαστική απόφαση απαγόρευση προσέγγισης. Μετά την καταγγελία, ο πατέρας αναζητείται για να συλληφθεί για αρπαγή ανηλίκου, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Σημειώνεται ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι αλβανικής καταγωγής.
Στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.
Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Missing Alert από το Χαμόγελο του ΠαιδιούΣε ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού αναφέρει τα εξής:
