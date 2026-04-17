Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης
Το Χαμόγελο του Παιδιού

Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, κατόπιν εισαγγελικής εντολής

Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης
Στις 16/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Βαγγέλη (ον.) Λάζο (επ.), 7 ετών, από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 17/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Βαγγέλης (ον.) Λάζο (επ.), έχει μαύρα μάτια και καφέ μαλλιά, έχει ύψος 1.20 μ. και είναι 24 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε πράσινη μπλούζα, κόκκινο μπουφάν, μαύρο παντελόνι και γκρι-άσπρα αθλητικά παπούτσια .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.


Χαμόγελο του Παιδιού: Γονική αρπαγή του 7χρονου Βαγγέλη από την περιοχή των Συκεών Θεσσαλονίκης
1 ΣΧΟΛΙΟ

