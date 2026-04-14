«Βρήκα πάνω στο μάρμαρο το παιδί μου»: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης που εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά



Εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις έξω από κατάστημα εστίασης

Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της και της λέει ότι "την έχουμε αφήσει", λέει, "την έχουμε παρατήσει". Μου το παρατήσανε το παιδί. Της είπε στο μήνυμα "έχουμε παρατήσει τη Μυρτώ εκεί πέρα μόνη της".Το παιδί το ΕΚΑΒ το βρήκε έξω από ένα σουβλατζίδικο.Μου το έδειξε το μήνυμα, το διάβασα και μου λέει "τώρα πάω Αστυνομία να καταθέσω". Τον ξέρω και της είχα πει "μωρέ παιδάκι μου", της λέω, "δεν μου αρέσει αυτός". "‘Αμάν μωρέ μαμά", μου λέει "ό,τι κάνω στραβό το βλέπεις;". Της λέω "παιδάκι μου, δεν θέλω να σου χαλάω χατίρι". Μου λέει "άσε με μωρέ μαμά. Όλα λάθος τα βλέπεις"».Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης τα ξημερώματα της Τρίτης.Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς η κοπέλα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη είπαν ότι δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.