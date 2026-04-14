Κεφαλονιά: Μυστήριο με 19χρονη που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου
Η 19χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Κεφαλονιά όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.
Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς η κοπέλα κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι γιατροί που εξέτασαν την 19χρονη είπαν ότι δεν διαπίστωσαν εμφανείς κακώσεις που να παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο.
Περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις που παραγγέλθηκαν.
Πληροφορίες που εξετάζονται εμφανίζουν, πάντως, την 19χρονη να ήταν - πριν τον θάνατό της - με δύο άτομα που έχουν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα