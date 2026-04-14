Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

Οι συλληφθέντες, ηλικίας 26, 22 και 23 ετών, φέρονται να ήταν μαζί με τη νεαρή τη στιγμή που έχασε τις αισθήσεις της σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για το αδίκημα της «έκθεσης» σε κίνδυνο, ενώ παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις αρχές συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους.



Η 19χρονη πριν καταρρεύσει, μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι, όπου εντοπίστηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.



Από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού προκύπτει ότι ένας εκ των τριών νεαρών τη μετέφερε, ενώ οι άλλοι δύο ακολουθούσαν. Στο σώμα της δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η ανάρτηση της μητέρας της

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς, η μητέρα της αποτύπωνε με λόγια την πιο βαθιά αγάπη για το παιδί της γράφοντας «Ζωή δεν έχω εγώ χωρίς εσένα Μυρτώ μου». Μια φράση που τότε έμοιαζε με μια τρυφερή έκφραση μητρικής αφοσίωσης ενώ σήμερα ηχεί σαν προάγγελος μιας σκληρής ειρωνείας της μοίρας.Κάτω από εκείνη την ανάρτηση φίλοι και γνωστοί έσπευσαν να της ευχηθούν «να τη χαίρεται» να βλέπει το παιδί της να μεγαλώνει και να προοδεύει, λόγια καλοσύνης που πλέον βαραίνουν διαφορετικά μέσα από το πρίσμα της απώλειας.Παράλληλα, σε ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος για τον θάνατο της 19χρονης, αναφέρει:«Με βαθιά θλίψη, μας έγινε γνωστή η αδόκητη απώλεια ενός νέου κοριτσιού, μόλις 19 ετών, που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή. Η ξαφνική φυγή μιας νεαρής συμπολιτισσάς μας, σε τόσο τρυφερή ηλικία, τη στιγμή που μια ολόκληρη ζωή απλωνόταν μπροστά της, μας προκαλεί ανείπωτη οδύνη και μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και αδικίας. Στη μητέρα της, άξιο στέλεχος των υπηρεσιών του Δήμου μας, που πάντα με χαμόγελο και θετική ενέργεια είναι πρόθυμη να βοηθήσει, εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή μας. Ευχόμαστε ειλικρινά σε όλη την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα που βρίσκονται σε μεγάλη δοκιμασία, να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Η μνήμη της ας παραμείνει ζωντανή και φωτεινή, μέσα στο μυαλό και την καρδιά στο διηνεκές.»