Με καθυστερήσεις σε Ισθμό, Κινέτα, Μέγαρα και διόδια Ελευσίνας, η επιστροφή των εκδρομέων, δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα συνεχίζεται σήμερα, Τρίτη, με καθυστερήσεις κατά τμήματα στις εθνικές οδούς, κυρίως στα βασικά οδικά δίκτυα που οδηγούν προς την Αθήνα.
Στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες από τον Ισθμό της Κορίνθου έως τους Αγίους Θεοδώρους, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στο τμήμα Κινέτα – Νέα Πέραμος.
Παρά την αυξημένη κίνηση, η εικόνα των δρόμων είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν οι επιστρέφοντες οδηγοί αντιμετώπισαν ουρές που έφτασαν έως και τα 50 χιλιόμετρα στην Κινέτα.
Στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, μικρές είναι οι καθυστερήσεις από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Την ίδια ώρα, κίνηση υπάρχει και στην Αττική Οδό, ιδιαίτερα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο προς τον Κηφισό και μέχρι το ύψος του Ηρακλείου.
Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη και από τα δυο εθνικά δίκτυα πέρασαν συνολικά 73.981 αυτοκίνητα (41.794 από την Αθηνών- Κορίνθου και 32.184 από την Αθηνών- Λαμίας).
Όπως σημειώνεται από την Τροχαία Αττικής, η νέα εθνική οδός Αθηνών- Κορίνθου επιβαρύνεται, καθώς είναι κλειστή η παλαιά εθνική οδός, λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ, αλλά σε καμία περίπτωση η εικόνα δεν θυμίζει της χθεσινή κατάσταση, από τα τεράστια μποτιλιαρίσματα που παρατηρήθηκαν, ακόμα και τις βραδινές ώρες.
Όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας, χτες επέστρεψαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, από τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας, μέχρι τις 06.00 της Τρίτης πάνω από 120.000 αυτοκίνητα (70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών- Λαμίας), που είναι σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πέρσι, που το ίδιο διάστημα είχαν επιστρέψει περίπου 60.000 αυτοκίνητα.
Σημειώνεται ότι η φετινή έξοδος από την Αθήνα, από την Παρασκευή πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα ήταν περίπου 750.000 αυτοκίνητα συνολικά και από τα δύο εθνικά δίκτυα, (λίγο μικρότερη από πέρσι), ενώ την Κυριακή του Πάσχα επέστρεψαν 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας).
Από την Τροχαία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών εκτιμάται ότι η επιστροφή θα συνεχιστεί σταδιακά μέσα στην εβδομάδα και το τελευταίο κύμα των εκδρομέων αναμένεται την Κυριακή του Θωμά.
