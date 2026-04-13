Δείτε live την κίνηση: Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αθήνα, έφτασαν τα 50 χιλιόμετρα οι ουρές στην Κινέτα
Βελτιωμένη η κατάσταση αν και με καθυστερήσεις η κίνηση σε εθνικές οδούς και διόδια – Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
Η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται από νωρίς στις εθνικές οδούς, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται σε βασικούς οδικούς άξονες. Πάντως τις τελευταίες ώρες η κατάσταση δείχνει βελτιωμένη. Επίσης αυξημένη είναι η κίνηση και σε λιμάνια και σταθμούς ΚΤΕΛ, με συνεχείς αφίξεις ταξιδιωτών.
Από το μεσημέρι της Δευτέρας του Πάσχα, ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, από τον Αγίους Θεοδώρους έως την Κινέτα και κυρίως στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη στην Κινέτα, όπου οι ουρές έφτασαν έως και τα 50 χιλιόμετρα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται σημειωτόν.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμουςΟι καθυστερήσεις ξεκίνησαν λίγο πριν από το Κιάτο περίπου στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οδηγοί χρειάστηκαν έως και πέντε ώρες για να διανύσουν μικρές αποστάσεις. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην παλαιά εθνική οδό.
Βελτίωση στην Ελευσίνα – Πίεση στις ΑφίδνεςΣτα διόδια της Ελευσίνας, η εικόνα εμφανίζεται σταδιακά βελτιωμένη τις απογευματινές ώρες, με τη διέλευση των οχημάτων να πραγματοποιείται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις μετά τις 16:30.
Αντίθετα, στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος των διοδίων Αφιδνών, η κίνηση παραμένει αυξημένη, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να σχηματίζονται μικρές ουρές.
Συνολικά, μόνο σήμερα επέστρεψαν στην Αττική από τις 06:00 έως τις 18:00 πέρασαν 37.725, με την κορύφωση της κίνησης να αναμένεται έως τις επόμενες ώρες.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στα διόδια των Μαλγάρων, προς Θεσσαλονίκη, όπου καταγράφονται ουρές άνω του ενός χιλιομέτρου. Για την αποσυμφόρηση, οι μπάρες άνοιξαν επανειλημμένα, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση.
Πίεση δέχεται και η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, καθώς το πορθμείο παραμένει κλειστό λόγω ισχυρών ανέμων, με αποτέλεσμα όλος ο κυκλοφοριακός φόρτος να διοχετεύεται μέσω της γέφυρας. Περίπου 2.500 οχήματα διέρχονται ανά ώρα, με την κυκλοφορία να παραμένει ελεγχόμενη.
Συνολικά αναμένονται 14 δρομολόγια από το Αιγαίο και 34 από τον Αργοσαρωνικό, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται μεταξύ 25.000 και 30.000.
Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ έως τις 22:00 ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι για επικίνδυνες παραβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά την περίοδο εξόδου του Πάσχα, από τις 3 Απριλίου έως και το Μεγάλο Σάββατο, εγκατέλειψαν τα αστικά κέντρα 664.962 οχήματα, με την επιστροφή να αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς και την Κυριακή του Θωμά.
H επιστροφή των εκδρομέων γίνεται με καλό καιρό και χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα όπως αναφέρει στην πρόγνωσή του για το protothema.gr ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.
Μάλγαρα και Ρίο στο «κόκκινο»
Ομαλή επιστροφή μέσω θαλάσσηςΣε αντίθεση με το οδικό δίκτυο, η επιστροφή μέσω θαλάσσης εξελίσσεται χωρίς προβλήματα στο λιμάνι του Πειραιά. Από το πρωί καταφθάνουν διαρκώς πλοία από το Αιγαίο και τον Αργοσαρωνικό.
Αυξημένα μέτρα και συνέχεια της επιστροφής
