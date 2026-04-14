Ρουκέτα από το έθιμο στη Χίο χτύπησε 32χρονη στη γνάθο, μεταφέρθηκε στην Αθήνα για χειρουργείο
Σε νοσοκομείο της Αθήνας διακομίστηκε 32χρονη από τη Χίο, που τραυματίστηκε από ρουκέτα στο Βροντάδο το βράδυ της Ανάστασης.
Η γυναίκα πήγαινε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου με μέλη της οικογένειάς της όταν δέχτηκε την ρουκέτα στη γνάθο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Η 32χρονη υπέστη συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό.
Λόγω της έλλειψης αυτής της ειδικότητας στο νοσοκομείο της Χίου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών και υπεβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, κατά τις ίδιες πληροφορίες.
