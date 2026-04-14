Καιρός: Με αφρικανική σκόνη και κατά τόπους λασποβροχές το επόμενο τριήμερο - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το protothema
Από Πέμπτη καθαρίζει η ατμόσφαιρα καθώς μπαίνουν βοριάδες
Οι αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης από την Αφρική σήμερα, Τρίτη, που θα συνεχιστούν και τις επόμενες τρεις ημέρες, αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό του καιρού σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια
«Κατά τα άλλα ο καιρός θα εξακολουθήσει και σήμερα να είναι σύμμαχος για όσους επιλέξουν να επιστρέψουν από τις Πασχαλινές τους διακοπές. Μάλιστα οι άνεμοι στο Ιόνιο σταδιακά θα εξασθενήσουν» σύμφωνα με την πρόγνωση του κ. Τσατραφύλλια.
Πιο αναλυτικά, «περιμένουμε συννεφιά στις περισσότερες περιοχές οι οποίες στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα μετά το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα δώσουν ασθενείς βροχές οι οποίες θα έχουν και λάσπη».
Η θερμοκρασία θα αγγίζει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ελλάδα και την Κρήτη και τους 18 με 19 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Επιπλέον ο βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στην ηπειρωτική Ελλάδα και τους 15 με 16 βαθμούς στα νησιά .
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί μέχρι 8 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ αλλά μέσα στη νύχτα θα εξασθενήσουν.
Στην Αττική μετά το μεσημέρι αναμένονται λασποψιχάλες κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στον Ευβοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.
Αντίθετα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο συννεφιά με σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 9 έως 18 βαθμούς.
Την Τετάρτη προβλέπονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λασποβροχές και υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στη δυτική Ελλάδα. Στη συνέχεια, από την Πέμπτη και μετά μπαίνουν βοριάδες, οι οποίοι αν και σταδιακά θα απομακρύνουν την αφρικανική σκόνη δεν θα ρίξουν ιδιαίτερα τη θερμοκρασία που θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ενώ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές.
