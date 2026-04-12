Βίντεο και φωτογραφίες από το ψήσιμο του οβελία στο Μοναστηράκι, από νωρίς στήθηκαν οι σούβλες στην Αθήνα
Βίντεο και φωτογραφίες από το ψήσιμο του οβελία στο Μοναστηράκι, από νωρίς στήθηκαν οι σούβλες στην Αθήνα

Αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά στο Μοναστηράκι - Οι τουρίστες εντυπωσιάζονται από το σκηνικό στο κέντρο της πρωτεύουσας

Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Η Κυριακή του Πάσχα έχει γίνει ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στην Αθήνα, με τις σούβλες με αρνιά και κοκορέτσια που στήνονται σε πολλές αυλές νοικοκυριών και σε πλατείες. Από νωρίς το πρωί σήμερα έχουν στηθεί σούβλες στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Μοναστηρακίου, όπως και κάθε χρόνο, με τους καταστηματάρχες να μοιράζουν εδέσματα.

Οι τουρίστες όπως είναι λογικό, εντυπωσιάζονται από το έθιμο και τις εικόνες από τις σούβλες, που έχουν στήσει ψησταριές πάνω στην πλατεία. Οι εστίες περιλαμβάνουν αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια και συκωταριές, και οι τουρίστες φωτογραφίζουν τα πάντα για να τα εκφράσουν την εκτέλεση του Πάσχα.
Μύρισε οβελίας από νωρίς στην Αθήνα


Σούβλες με αρνιά στήθηκαν και στην οδό Μητροπόλεως, στο Σύνταγμα:

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι, σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, ενώ σε ορισμένα καταστήματα ο αριθμός φτάνει ακόμη και τα 30. Το ψήσιμο ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες και γίνεται σε χαμηλή φωτιά, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο. Οι πρώτοι μεζέδες αναμένονται προς τα τέλη του πρωινού, περίπου στις 11:00, με την κίνηση στην περιοχή να αυξάνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.

Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις μυρωδιές της σούβλας και την κάπνα που απλώνεται στην περιοχή, συνθέτοντας την εικόνα του πασχαλινού τραπεζιού σε δημόσιο χώρο. Όσον αφορά τον καιρό, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά, ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ήπια επίπεδα.
Σχετικά Άρθρα

