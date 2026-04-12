Βίντεο και φωτογραφίες από το ψήσιμο του οβελία στο Μοναστηράκι, από νωρίς στήθηκαν οι σούβλες στην Αθήνα

Κλείσιμο



Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι, σήμερα και αύριο αναμένεται να σουβλιστούν συνολικά περισσότερα από 150 αρνιά, ενώ σε ορισμένα καταστήματα ο αριθμός φτάνει ακόμη και τα 30. Το ψήσιμο ξεκινά από τις πρώτες πρωινές ώρες και γίνεται σε χαμηλή φωτιά, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ομοιόμορφο. Οι πρώτοι μεζέδες αναμένονται προς τα τέλη του πρωινού, περίπου στις 11:00, με την κίνηση στην περιοχή να αυξάνεται σταδιακά όσο περνά η ώρα.

Η ατμόσφαιρα συμπληρώνεται από τις μυρωδιές της σούβλας και την κάπνα που απλώνεται στην περιοχή, συνθέτοντας την εικόνα του πασχαλινού τραπεζιού σε δημόσιο χώρο. Όσον αφορά τον καιρό, η ημέρα ξεκίνησε με συννεφιά, ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε ήπια επίπεδα.