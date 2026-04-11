Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στον Σταθμό Κορινός, συγκρούστηκε με ζώο – Με λεωφορεία η μετακίνηση των 22 επιβατών
Υπέστη βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης
Με ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης.
Στο σημείο μεταβαίνει άμεσα εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός, όπου θα έχουν ήδη διατεθεί λεωφορεία της Hellenic Train για τη μεταφορά των 22 επιβατών στον τελικό τους προορισμό με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ευχαριστεί τους επιβάτες για την κατανόηση».
