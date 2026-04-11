SMS απάτη με το Fuel Pass: Επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα για να κλέψουν προσωπικά στοιχεία και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς
SMS απάτη με το Fuel Pass: Επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα για να κλέψουν προσωπικά στοιχεία και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς
Έναν νέο τρόπο έχουν βρει οι απατεώνες το τελευταίο διάστημα για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες - Δείτε το παραπλανητικό μήνυμα που στέλνουν
Έξαρση παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να στέλνουν μαζικά μηνύματα SMS που εμφανίζονται ψευδώς ως επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για το μέτρο του Fuel Pass.
Στα παραπλανητικά μηνύματα, οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.
Μάλιστα το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.
Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι:
Στα παραπλανητικά μηνύματα, οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.
Μάλιστα το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.
Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.
Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι:
