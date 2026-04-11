SMS απάτη με το Fuel Pass: Επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα για να κλέψουν προσωπικά στοιχεία και να αδειάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς
ΕΛΛΑΔΑ
Απάτη ηλεκτρονική απάτη Fuel Pass

Έναν νέο τρόπο έχουν βρει οι απατεώνες το τελευταίο διάστημα για να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες - Δείτε το παραπλανητικό μήνυμα που στέλνουν

12 ΣΧΟΛΙΑ
Έξαρση παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα τα περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης, με επιτήδειους να στέλνουν μαζικά μηνύματα SMS που εμφανίζονται ψευδώς ως επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για το μέτρο του Fuel Pass.

Στα παραπλανητικά μηνύματα, οι απατεώνες χρησιμοποιούν την ταυτότητα της πλατφόρμας gov.gr και καλούν τους πολίτες να πατήσουν σε σύνδεσμο προκειμένου δήθεν να «ενεργοποιήσουν» την κάρτα Fuel Pass III, ώστε να λάβουν την κρατική οικονομική ενίσχυση.

Μάλιστα το μήνυμα δημιουργεί το αίσθημα του επείγοντος, αναφέροντας ότι η μη άμεση ενέργεια θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.

Ο σύνδεσμος, ωστόσο, δεν οδηγεί σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα αλλά σε κακόβουλη σελίδα που επιχειρεί να αποσπάσει προσωπικά δεδομένα, όπως τραπεζικά στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης.

Δείτε το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι:

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης