Από τον «ιπτάμενο παπά» της Χίου στη «Γκλόρια» της Ζακύνθου - Με εκκωφαντικό θόρυβο οι Πρώτες Αναστάσεις, δείτε βίντεο

Το κλίμα κατάνυξης πλημμύρισε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και τον Ιερό Ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας Χίου, όπου έγινε η πρώτη Ανάσταση από τον «ιπτάμενο παπά» που κάθε χρόνο πετά τα βάγια με τον χαρακτηριστικό αέρινο τρόπο του και γίνεται viral.Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο συμβολισμό τελέστηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου η Πρώτη Ανάσταση στη Νάξο, σηματοδοτώντας το προανάκρουσμα της μεγάλης γιορτής της Ορθοδοξίας.Στην Ιερά Μητρόπολη Νάξου, η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική. Με το άκουσμα του «Ανάστα ο Θεός, κρίνον την γην, ότι ου κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις εθνέσι», ο ναός σείστηκε κυριολεκτικά, καθώς οι πιστοί χτυπούσαν και κουνoύσαν με δύναμη τα στασίδια, δημιουργώντας έναν δυνατό, ρυθμικό ήχο που αποτυπώνει τον συμβολισμό της στιγμής.Την ίδια ώρα, οι πολυέλαιοι της εκκλησίας κινούνταν στον ίδιο ρυθμό, αναπαριστώντας τον σεισμό που, σύμφωνα με την παράδοση, συνόδευσε την Ανάσταση του Χριστού.Η Τελετή Αφής του Αγίου Φωτός θα πραγματοποιηθεί στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, υπό αυστηρούς περιορισμούς και το Άγιο Φως αναμένεται το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, απ` όπου θα μεταφερθεί σε όλη την επικράτεια. Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε χθες η περιφορά των επιταφίων ανά την Ελλάδα.Eιδική αποστολή θα αναχωρήσει με αεροσκάφος από την Ελλάδα προς το Τελ Αβίβ, με το πλήρωμα να παραμένει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και την αντιπροσωπεία να μεταφέρεται οδικώς στα Ιεροσόλυμα για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Η πομπή θα κινηθεί από το Πατριαρχείο προς τον Ναό της Αναστάσεως μέσω εσωτερικής διαδρομής, με αστυνομική παρουσία για τον έλεγχο της πρόσβασης.Ο Γιάννης Λοβέρδος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ασφαλώς τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για να γίνει κανονικά η μεταφορά, όπως και πέρσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ενημερώσαμε τις ισραηλινές αρχές ότι το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου το πρωί στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το αεροπλάνο από την αεροπορική βάση στην Ελευσίνα».