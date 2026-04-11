Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Έγινε η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα: Το εντυπωσιακό έθιμο του τεχνητού σεισμού στην Παναγία Φανερωμένη
Αναπαριστούν με αυτόν τον τρόπο τον σεισμό που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση
Πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μετά τις 06:30 η πρώτη Ανάσταση στην Κέρκυρα, με τους πιστούς να τηρούν το συγκλονιστικό έθιμο του τεχνητού σεισμού στον Ιερό ναό Παναγίας Φανερωμένης (Παναγίας των Ξένων).
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, τηρώντας το έθιμο τα φώτα μέσα στον ναό σβήνουν, οι πολυέλαιοι κουνιούνται και οι πιστοί προκαλούν θόρυβο χτυπώντας τα στασίδια, αναπαριστώντας με αυτόν τον τρόπο τον σεισμό που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά, τα φώτα της Παναγίας Φανερωμένης ανάβουν ξανά και ο ιερέας πετάει στους πιστούς βάγια.
Η εικόνα προκαλεί δέος και συγκίνηση, τόσο σε όσους έχουν την τύχη να παρακολουθήσουν από κοντά το συγκεκριμένο έθιμο, όσο και σε εκείνους που το βλέπουν μέσα από τις οθόνες τους.
