Πάτρα: Μητέρα πρώην γ.γ. υπουργείου και στελέχους του ΠΑΣΟΚ η ηλικιωμένη που πέθανε σε φωτιά σε διαμέρισμα
Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της φωτιάς – Στο νοσοκομείο η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης και ένα μικρό παιδί
Χωρίς της αισθήσεις της εντοπίστηκε σήμερα 92χρονη γυναίκα, μέσα στο διαμέρισμά της που είχε πάρει φωτιά στην οδό Παναχαϊκού στην Πάτρα.
Η 92χρονη, όπως αναφέρει το pelop.gr, ήταν μητέρα του πρώην Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Δικαιοσύνης και πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού. Γρήγορα, ο καπνός εξαπλώθηκε στους ορόφους της πολυκατοικίας.
Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής. Ωστόσο, η 92χρονη εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Παρά τις προσπάθειες να την εντοπίσουν και να την ανασύρουν, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.
Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα τη στιγμή της πυρκαγιάς, κατάφερε να διαφύγει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.
Επίσης, ένα μικρό παιδί, που διέμενε σε άλλο όροφο στην ίδια πολυκατοικία, εμφάνισε αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.
Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση του κτιρίου και στον αποκλεισμό της περιοχής. Παράλληλα, τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς.
Εκκενώθηκε η πολυκατοικία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα