Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι
Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρή ηλικιωμένη που εγκλωβίστηκε από φωτιά σε διαμέρισμα στα Ψηλά Αλώνια, απεγκλωβίστηκαν ένοικοι
Σε τραγωδία εξελίχτηκε η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Παναχαϊκού το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, δείτε βίντεο και φωτογραφίες - Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη
Νεκρή γυναίκα, ηλικίας 92 ετών, ανασύρθηκε από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής σε διαμέρισμα του 5ου ορόφου πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Ασημάκη Φωτήλα και Παναχαϊκού, στην Πάτρα.
Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο η οικιακή βοηθός.
Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
Η νεκρή ηλικιωμένη, όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ήταν μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη.
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.
Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός
Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα όταν ξέσπασε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.
Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.
Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα, όπως αναφέρει το pelop.gr.
Η ηλικιωμένη ήταν εγκλωβισμένη εντός του φλεγόμενου διαμερίσματος, ενώ τραυματισμένη διακομίστηκε σε νοσοκομείο η οικιακή βοηθός.
Ένα μικρό παιδί από άλλο όροφο του κτιρίου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
Η νεκρή ηλικιωμένη, όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα, ήταν μητέρα του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ Μαρίνου Σκανδάμη.
Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, όταν η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στο διαμέρισμα της ηλικιωμένης, με τον πυκνό καπνό να καλύπτει γρήγορα τους ορόφους του κτιρίου και να δυσχεραίνει τόσο τις διαδικασίες απεγκλωβισμού όσο και την απομάκρυνση των ενοίκων. Παρά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και τις προσπάθειες των κλιμακίων διάσωσης, η ηλικιωμένη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός του διαμερίσματος.
Ελαφρά τραυματισμένη η οικιακή βοηθός
Η οικιακή βοηθός της ηλικιωμένης, η οποία βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα όταν ξέσπασε η φωτιά, απεγκλωβίστηκε και διακομίστηκε με ελαφρά τραύματα σε νοσοκομείο.
Ανησυχία προκάλεσε η περίπτωση ενός μικρού παιδιού που διέμενε σε άλλο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας. Ο μικρός εντοπίστηκε να παρουσιάζει έντονα αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας.
Στην περιοχή επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Πάτρα. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 10, 2026
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενα διαμερίσματα, όπως αναφέρει το pelop.gr.
Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Με πληροφορίες από pelop.gr - thebest.gr
Με πληροφορίες από pelop.gr - thebest.gr
