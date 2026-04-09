Συγκλονίζει η Νοτοπούλου για το αυτοάνοσό της: Πρακτικά δεν ακούω, βασίζομαι στην χειλεανάγνωση
«Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες» είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για το αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο διαγνώστηκε το 2015
Η Κατερίνα Νοτοπούλου μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε για την απώλεια της ακοής της, η οποία προκλήθηκε από ένα σοβαρό και σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που εμφάνισε το 2015.
Συγκεκριμένα μιλώντας στην Ανθή Σαλαγκούδη και στη διαδικτυακή της εκπομπή FEMALE στο ΚΛΙΚ η βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στο πώς είναι η καθημερινότητά της τονίζοντας πως βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στην χειλεανάγνωση.
«Το βίωσα σαν εφιάλτη τότε. Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στην διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά. Δεν ήταν μόνο η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω. Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές», είπε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου.
Και συμπλήρωσε: «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν, ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου».
