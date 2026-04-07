Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Πόσιμο το νερό στην Αίγινα μετά από μικροβιολογικές αναλύσεις, υποστηρίζει ο δήμος
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Αίγινας ενημερώνει τους πολίτες ότι μετά από μικροβιολογικές αναλύσεις στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού διαπιστώθηκε ότι το νερό είναι κατάλληλο για όλες τις χρήσεις
Πόσιμο είναι το νερό στο νησί της Αίγινας, σύμφωνα με την δημοτική αρχή. Μετά την αναστάτωση που είχε προηγηθεί αναφορικά με το αν το νερό στο νησί του Αργοσαρωνικού μπορεί να καταναλωθεί, η ανακοίνωση του δήμου κάνει ξεκάθαρο ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόση.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια του πορίσματος της Περιφέρειας Αττικής τον περασμένο Ιανουάριο, όπου αναφέρεται ότι το νερό στην Αίγινα ήταν ακατάλληλο για όλες τις χρήσεις, με κατοίκους του νησιού να κάνουν παράπονα για περιπτώσεις δερματικών ερεθισμών και προβλημάτων στα μάτια.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, πρόσφατα διενεργήθηκαν μικροβιολογικές αναλύσεις σε σημείο του δικτύου ύδρευσης και από αυτές προκύπτει ότι το νερό είναι κατάλληλο προς πόση και προς κάθε ανθρώπινη κατανάλωση.
Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του ο δήμος Αίγινας αναφέρει τα εξής:
«Ο Δήμος Αίγινας ενημερώνει τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πρόσφατων μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε σημεία του δικτύου ύδρευσης, το νερό είναι κατάλληλο προς πόση και προς κάθε ανθρώπινη κατανάλωση.
Οι αναλύσεις διενεργήθηκαν από διαπιστευμένο εργαστήριο, με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Αίγινας, σε δείγματα που ελήφθησαν από διαφορετικές περιοχές του νησιού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όλες οι εξεταζόμενες μικροβιολογικές παράμετροι βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Ειδικότερα, δεν ανιχνεύθηκαν παθογόνοι μικροοργανισμοί και εντερόκοκκοι, ενώ και οι υπόλοιποι δείκτες μικροβιολογικής ποιότητας καταγράφηκαν σε αποδεκτά επίπεδα.
👉 Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων: https://bit.ly/41f6UGO
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την οριστική αποκατάσταση της καταλληλότητας του νερού, μετά από μια δύσκολη περίοδο για το νησί.
Ο Δήμος Αίγινας θα συνεχίσει τους συστηματικούς ελέγχους, με στόχο τη διαρκή διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την πλήρη διαφάνεια απέναντι στους πολίτες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα