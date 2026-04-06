Υπογράφηκε η συμφωνία για τους εκτοξευτές πυραύλων PULS, μέρος δικτύου άμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα»
ΕΛΛΑΔΑ
Η διακρατική συμφωνία υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την ενίσχυση του Πυροβολικού - Τη συμφωνία υπέγραψαν η ΓΔΑΕΕ και η SIBAT για την προμήθεια του πυραυλικού συστήματος

4 ΣΧΟΛΙΑ
Υπεγράφη σήμερα η διακρατική συμφωνία για την προμήθεια του Πυραυλικού Συστήματος Πυροβολικού PULS (Precise & Universal Launching System), όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).
Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας, και ο διευθυντής της SIBAT, ταξίαρχος (ε.α.) Yair Kulas, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του Πυροβολικού.
Όπως ανακοινώθηκε μετά το ΚΥΣΕΑ, το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πρόγραμμα αποτελείται από συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (ΠΕΠ) και η προμήθειά τους θα γίνει μέσω διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ, καθώς η Αθήνα επιθυμεί τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και την ανάπτυξη κοινών δράσεων στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας με το Τελ Αβίβ.

Κλείσιμο

Ειδικότερα, οι ΠΕΠ θα φέρονται από οχήματα ιταλικής κατασκευής της εταιρείας IVECO, ενώ η προμήθεια συγκεκριμένα αφορά:
■ 36 οχήματα ΠΕΠ
■ 6 οχήματα Κέντρα Διεύθυνσης Πυρός (ΚΔΠ) πυροβολαρχίας
■ 2 οχήματα ΚΔΠ μοίρας
■ 36 οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών
■ 288 πυραύλους βεληνεκούς 35 km (Accular διαμετρήματος 122 mm).
■ 320 πυραύλους βεληνεκούς 150 km (EXTRA διαμετρήματος 306 mm).
■ 120 πυραύλους βεληνεκούς 300 km (Predator Hawk, διαμετρήματος 370 mm).
■ 108 περιφερόμενα πυρομαχικά (SkyStriker, εμβέλεια 100+ km).
■ 324 εκπαιδευτικούς πυραύλους.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

