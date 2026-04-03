Γυναίκα στην Πάτρα είχε φτιάξει εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ στο Facebook για να εκδικηθεί τον πρώην της
Η 38χρονη γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών και χρηματική ποινή, ενώ έφεση εκκρεμεί για προηγούμενη καταδίκη 48 μηνών
Μια 38χρονη από την Πάτρα κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενη ότι με εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ και πλαστούς διαλόγους στα social media μετέτρεψε σε «κόλαση» τη ζωή του πρώην συντρόφου της.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γνωριμία των δύο ξεκίνησε μέσω Instagram, όπου ανέπτυξαν διαδικτυακή επικοινωνία και στη συνέχεια συνήψαν σχέση. Ο άνδρας είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούσε να μετακομίσει στην Πάτρα λόγω της εργασίας του, προτείνοντας στην 38χρονη να μεταβεί στον Βόλο, όπου εκείνη παρέμεινε για περίπου δύο εβδομάδες.
Μετά την πρώτη τους συνάντηση, ο άνδρας έφυγε για επαγγελματικό ταξίδι χωρίς να έχει πρόσβαση στο κινητό του λόγω της φύσεως της δουλειάς του. Όταν όμως επέστρεψε, διαπίστωσε δεκάδες κλήσεις και μηνύματα ανά 10 λεπτά, με την 38χρονη να ζητά εξηγήσεις για την απουσία του, θεωρώντας ότι αυτός διατηρεί παράλληλη σχέση. Η συμπεριφορά αυτή οδήγησε τον άνδρα στη διακοπή της επικοινωνίας με την γυναίκα.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που παρουσιάζει το gegonota.news, η 38χρονη προχώρησε στη δημιουργία εκατοντάδων ψεύτικων προφίλ στο Facebook, παριστάνοντας τον ίδιο ή φίλους του ενώ κατασκεύαζε πλαστούς διαλόγους με προσβλητικό και ακατάλληλο περιεχόμενο, ακόμη και υπονοούμενα για σεξουαλικές πράξεις έναντι αμοιβής, με στόχο να τον εκδικηθεί.
Ο παθών είχε κινηθεί νομικά με ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία –όπως υποστήριξε– παραβιάστηκαν, και κατέθεσε μήνυση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Το 2023 το Τριμελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε στην 38χρονη ποινή φυλάκισης 48 μηνών, για την οποία έχει ασκήσει έφεση, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί στις 22 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λάρισα.
Παράλληλα, η κατηγορούμενη είχε υποβάλει πέντε μηνύσεις σε βάρος του άνδρα, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες του ήταν ψευδείς, ωστόσο οι υποθέσεις απορρίφθηκαν. Στη συνέχεια, ο ίδιος υπέβαλε νέες μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση σε βάρος της μητέρας της.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη μητέρα της 38χρονης για ψευδορκία, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 7 μηνών, ενώ στην κατηγορούμενη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών και χρηματική ποινή 400 ευρώ.
