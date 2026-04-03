Συνελήφθη 44χρονος στη Γλύφα για παράνομη αλιεία 2.500 αχινών, τους έριξαν ξανά πίσω στη θάλασσα
Αχινός Αλιεία Ψαράς σύλληψη

Συνελήφθη 44χρονος στη Γλύφα για παράνομη αλιεία 2.500 αχινών, τους έριξαν ξανά πίσω στη θάλασσα

Κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του

Συνελήφθη 44χρονος στη Γλύφα για παράνομη αλιεία 2.500 αχινών, τους έριξαν ξανά πίσω στη θάλασσα
Σημαντική υπόθεση παράνομης αλιείας καταγράφηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στην περιοχή της Γλύφας, παραθαλάσσιου οικισμού που βρίσκεται στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, όταν στελέχη της Λιμενικής Αρχής Χαλκίδας προχώρησαν σε έλεγχο που οδήγησε στη σύλληψη ερασιτέχνη αλιέα, ηλικίας 44 ετών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας είχε αλιεύσει με τη μέθοδο της ελεύθερης κατάδυσης συνολικά 2.500 αχινούς, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς η αλιεία πραγματοποιήθηκε εντός απαγορευμένης χρονικής περιόδου και με ποσότητα που υπερέβαινε το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο για ερασιτεχνική δραστηριότητα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας προχώρησε άμεσα στην κατάσχεση της ποσότητας των αλιευμάτων, τα οποία επαναποντίστηκαν στη θάλασσα, στο πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Παράλληλα, κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του 44χρονου.
