Σήμερα η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ποιος ήταν ο Θάνος Οικονομόπουλος

Η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 80 ετών., θα γίνει σήμερα Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο Θάνος Οικονομόπουλος γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Ήταν πτυχιούχος πολιτικών και οικονομικών επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968 στην εφημ. «Νέα Πολιτεία» ως συντάκτης του εξωτερικού δελτίου. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης στις εφημ. «Ελεύθερος Κόσμος», «Βραδυνή», «Εξπρές», «Βήμα», «Ελεύθερος Τύπος» και ως πολιτικός σχολιαστής στις εφημ. «Καθημερινή» και «Επενδυτής». Διετέλεσε επίσης, υπεύθυνος ενημέρωσης του Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», σχολιαστής στον Ρ/Σ «Planet» καθώς και αρχισυντάκτης ενημέρωσης στην ΕΤ1. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 2007 παρέμεινε ενεργός και ήταν αρθρογράφος για 15 χρόνια στην ιστοσελίδα «iefimerida.gr».

Ο Θάνος Οικονομόπουλος διέγραψε μια κορυφαία πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος καταρτισμένος, μορφωμένος και κοινωνικά ευαίσθητος για δεκαετίες ασκούσε κριτική με στέρεα επιχειρήματα και ξεκάθαρες θέσεις χωρίς κραυγές και λαϊκισμούς. Άνθρωπος ευγενής και μειλίχιος ήταν αγαπητός σε όλους τους συνάδελφους, αναφέρει η ΕΣΗΕΑ στην ανακοίνωσή της.

