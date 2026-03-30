Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Θάνο Οικονομόπουλο, την Τρίτη η κηδεία του στις 13:00 από το Α' Νεκροταφείο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη αποχαιρετά τον δημοσιογράφο Θάνο Οικονομόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026 σε ηλικία 80 ετών.
Ο Θάνος Οικονομόπουλος γεννήθηκε το 1946 στην Αθήνα. Ήταν πτυχιούχος πολιτικών και οικονομικών επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο LSE. Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1968 στην εφημ. «Νέα Πολιτεία» ως συντάκτης του εξωτερικού δελτίου. Στη συνέχεια εργάστηκε ως διπλωματικός και πολιτικός συντάκτης στις εφημ. «Ελεύθερος Κόσμος», «Βραδυνή», «Εξπρές», «Βήμα», «Ελεύθερος Τύπος» και ως πολιτικός σχολιαστής στις εφημ. «Καθημερινή» και «Επενδυτής». Διετέλεσε επίσης, υπεύθυνος ενημέρωσης του Ρ/Σ «Αθήνα 9,84», σχολιαστής στον Ρ/Σ «Planet» καθώς και αρχισυντάκτης ενημέρωσης στην ΕΤ1. Μετά τη συνταξιοδότησή του το 2007 παρέμεινε ενεργός και ήταν αρθρογράφος για 15 χρόνια στην ιστοσελίδα «iefimerida.gr».
Ο Θάνος Οικονομόπουλος διέγραψε μια κορυφαία πορεία στην ελληνική δημοσιογραφία. Άνθρωπος καταρτισμένος, μορφωμένος και κοινωνικά ευαίσθητος για δεκαετίες ασκούσε κριτική με στέρεα επιχειρήματα και ξεκάθαρες θέσεις χωρίς κραυγές και λαϊκισμούς. Άνθρωπος ευγενής και μειλίχιος ήταν αγαπητός σε όλους τους συνάδελφους.
Η κηδεία του Θάνου Οικονομόπουλου θα γίνει αύριο Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 13:00, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
