Πέθανε ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος σε ηλικία 80 ετών
Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου - Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας για πολλά χρόνια
Ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος πέθανε σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο το μεσημέρι. Eίχε γεννηθεί στις 10 Ιουνίου 1946 και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφούσε στο Iefimerida.gr, συνεχίζοντας μέχρι πρόσφατα την δημοσιογραφική του δραστηριότητα. Είχε εργαστεί στην οικονομική εφημερίδα Εξπρές, είχε διατελέσει στέλεχος της Καθημερινής, διευθυντής του Ελεύθερου Τύπου, στέλεχος αργότερα του Επενδυτή, ενώ είχε ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο. Για πολλά χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η κηδεία του Θάνου Οικονομόπουλου θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 13:00 στο Α Νεκροταφείο Αθηνών.
Ο Θάνος Οικονομόπουλος ανήκε στην «παλιά γενιά» των δημοσιογράφων με σεβασμό στη δουλειά του αλλά και των άλλων. Δεν έκλεψε ποτέ κείμενο, δεν αντέγραψε, είχε την δική του άποψη και ήξερε να την διατυπώνει με ξεχωριστό τρόπο.
Η μόρφωση του, ο άριστος χειρισμός της ελληνικής γλώσσας, η αναλυτική του ικανότητα και η οξύνoιά του, τον καταξίωσαν γρήγορα στη συνείδηση της κοινής γνώμης.
Ως πολιτικός συντάκτης και αρθρογράφος αλλά και ως ραδιοφωνικός παραγωγός, είχε μια μοναδική ικανότητα να αποτυπώνει με ενάργεια όσα ήθελε να πει αλλά και να δίνει το στίγμα στους αναγνώστες και στους ακροατές του.
Iδιαίτερα αγαπητός στους δημοσιογραφικούς και πολιτικούς κύκλους, με χιούμορ αστείρευτο, μνήμη και γνώσεις.
Αλλά κυρίως αγωνιστής της ζωής. Είχε ξεπεράσει προ πολλού τα ιατρικά προσδόκιμα: Είχε διαγνωστεί με καρκίνο του λάρυγγα και ζούσε με τραχειοστομία επί δεκαετίες, κυκλοφορώντας με το αγαπημένο του πούρο στο χέρι, αυτοσαρκαζόμενος και χλευάζοντας τον θάνατο.
Αφοσιωμένος σύζυγος μέχρι τέλους στην αγαπημένη του Μαρία, τρυφερός και υπερήφανος πατέρας δύο αγοριών.
Σπάνιας λεπτότητας άνθρωπος, ο Θάνος Οικονομόπουλος είχε το μεγαλείο της αναγνώρισης. Είναι άπειρες οι φορές που είχε την ευγένεια να τηλεφωνήσει σε έναν συνάδελφο του να του πει με εκείνη την χαρακτηριστική μεταλλική φωνή της τραχειοστομίας: «Σε διάβασα, εξαιρετικό το άρθρο σου» ή «πολύ καλό το ρεπορτάζ σου».
Το τελευταίο διάστημα ανέβαινε σπάνια στην Αθήνα. Είχε απομονωθεί στο σπίτι του στην Ασέα. Είχε γίνει πιο βαρύς και πιο απόμακρος. Ακόμη και τα αστεία είχε κόψει. Η υγεία του επιδεινώθηκε, κυκλοφορούσε με οξυγόνο, μέχρι που μπήκε στην εντατική όπου και κατέληξε.
Αφήνει πίσω του την πολυαγαπημένη σύζυγό του Μαρία και τους δύο γιους του. Τα τελευταία χρόνια περνούσε το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου στην Ασέα Αρκαδίας, τόπο καταγωγής της συζύγου του.
Ποιός ήταν ο Θάνος Οικονομόπουλος
