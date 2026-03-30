Οι φίλοι των μανιταριών καλωσόρισαν την άνοιξη στη Λίμνη Πλαστήρα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο επίκεντρο το «Μαρτούλι», το ανοιξιάτικο μανιτάρι που αυτήν την υπάρχει στην περιοχή αυτή την εποχή - Κυνήγι τρούφας στις όχθες της Λίμνης και γευσιγνωσία
Πάνος Γαρουφαλιάς
Η πρώτη συνάντηση μανιταρόφιλων πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο (28-29/3) στη Λίμνη Πλαστήρα.
Οι απανταχού φίλοι των μανιταριών καλοσώρισαν την Άνοιξη, έχοντας στο επίκεντρο το «Μαρτούλι», το ανοιξιάτικο μανιτάρι που αυτήν την υπάρχει στην περιοχή αυτή την εποχή.
Οι δραστηριότητες άρχισαν με κυνήγι τρούφας στις όχθες της Λίμνης. Οι φίλοι των μανιταριών είδαν τη «Μόκα», έναν εκπαιδευμένο σκύλο να ξεθάβει από το έδαφος αυτό το είδος που τιμάται στην αγορά έως και 500 ευρώ το κιλό.
Το Σάββατο (28/3) οι δραστηριότητες έκλεισαν με γευσιγνωσία, καθώς όσοι συμμετείχαν στο φεστιβάλ απόλαυσαν μανιταρόσουπα και μανιταρογύρο, που αποτελούνται από διάφορα μανιτάρια της εποχής.
Κατά τη γευσιγνωσία έγιναν ομιλίες τόσο για τα είδη των μανιταριών, αλλά και για τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.