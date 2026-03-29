Αγρίνιο: Tαυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση σε 16χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο Ανήλικος Μαχαίρωμα

5 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ταυτοποίηση τριών ανηλίκων, ηλικίας 16 και 17 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για την επίθεση σε βάρος του 16χρονου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.

Σε βάρος των τριών σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση, ενώ για έναν εξ αυτών περιλαμβάνεται στην δικογραφία και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές από το παρελθόν, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Ο ανήλικος σήμερα Κυριακή 29.03.26 αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 στην οδό Σταΐκου και Κύπρου, κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας, όπου ο 16χρονος δέχθηκε την επίθεση από 4 με 5 άτομα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη χτυπήματα με κλοτσιές και μπουνιές, ενώ ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα φέρεται να τον τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι ή σουγιά, στον γλουτό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, μαζί με τον 16χρονο φέρεται να βρισκόταν και μία νεαρή κοπέλα, πιθανότατα η αδελφή του, χωρίς να έχει αναφερθεί η εμπλοκή της στο επεισόδιο. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

