Άγρια επίθεση σε 16χρονο στο κέντρο του Αγρινίου, τον χτύπησαν και με αιχμηρό αντικείμενο
Το επεισόδιο σημειώθηκε κοντά στην κεντρική πλατεία – Ο ανήλικος μεταφέρθηκε εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Αγρινίου
Επίθεση από ομάδα νεαρών δέχθηκε 16χρονος το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.
Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία, με τον ανήλικο να δέχεται χτυπήματα, ενώ τραυματίστηκε και στο πόδι από αιχμηρό αντικείμενο.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.
Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές έξι νεαρών που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα