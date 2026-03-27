Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατολίσθηση Καρδίτσα Δρόμος Διακοπή κυκλοφορίας

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σε εξέλιξη το φαινόμενο παρακολουθείται από τεχνικά στελέχη του Δήμου Αργιθέας - Μεγάλος όγκος χωμάτων και πετρωμάτων κατέπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πάνος Γαρουφαλιάς
Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Παρασκευή (27/3), στη θέση «Σκάλα» της Τοπικής Κοινότητας Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας, στην Καρδίτσα, προκαλώντας πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί προς την έδρα του Δήμου.

Συγκεκριμένα, μεγάλος όγκος χωμάτων και πετρωμάτων κατέπεσε στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων, ενώ το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη λόγω της βροχόπτωσης και χιονόπτωσης στην περιοχή.

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό λόγω κατολίσθησης

Ο δρόμος έχει αποκλειστεί και από τις δύο πλευρές, ενώ για λόγους ασφάλειας ζητήθηκε η άμεση έκδοση απόφασης διακοπής κυκλοφορίας από το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και σταθεροποιηθούν οι συνθήκες.

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Υπό τις οδηγίες των Αντιδημάρχων κ. Νίκου Σακκά και κ. Κώστα Μερεντίτη, συνεργείο του Δήμου Αργιθέας κινητοποιήθηκε άμεσα και επιλήφθηκε της επείγουσας κατάστασης, προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών και τον περιορισμό των συνεπειών.

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό λόγω κατολίσθησης (1)
Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των διερχόμενων οδηγών, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικής διαδρομής από αγροτικό δρόμο, μέσω του οικισμού «Κριτσάρι» Ανθηρού.

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι εργασίες διάνοιξης του δρόμου αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο το πρωί, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κατολίσθηση έχει σταματήσει οριστικά και δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τα συνεργεία και τους διερχόμενους.

Στη συγκεκριμένη θέση «Σκάλα», καταγράφονται συχνά κατολισθίσεις και προφανώς το σημείο είχε επηρεαστεί δυσμενώς από τον δυνατό σεισμό της 12ης Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις επίλυσης αυτού του πολύ σημαντικού χρόνιου προβλήματος έχουν συμπεριληφθεί, κατά προτεραιότητα, στο μεγάλο «πακέτο» αποκαταστάσεων της καταστροφικής θεομηνία «Ντάνιελ» που επίκεινται στο Νομό Καρδίτσας.

Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Γι’ αυτές η Δημοτική αρχή είχε ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργείο Υποδομών, τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, την Αστυνομία, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ανάδοχο Εταιρεία.

Ο Δήμος Αργιθέας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας του φαινομένου.

Η Δημοτική Διοίκηση παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των δημοτών.
Πάνος Γαρουφαλιάς

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

