Έκλεισε ο κεντρικός δρόμος προς το Ανθηρό της Καρδίτσας λόγω κατολίσθησης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη συγκεκριμένη θέση «Σκάλα», καταγράφονται συχνά κατολισθίσεις και προφανώς το σημείο είχε επηρεαστεί δυσμενώς από τον δυνατό σεισμό της 12ης Μαρτίου.Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις επίλυσης αυτού του πολύ σημαντικού χρόνιου προβλήματος έχουν συμπεριληφθεί, κατά προτεραιότητα, στο μεγάλο «πακέτο» αποκαταστάσεων της καταστροφικής θεομηνία «Ντάνιελ» που επίκεινται στο Νομό Καρδίτσας.Γι’ αυτές η Δημοτική αρχή είχε ενημερώσει αναλυτικά το Υπουργείο Υποδομών, τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες, την Αστυνομία, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Ανάδοχο Εταιρεία.Ο Δήμος Αργιθέας απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο σημείο, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της επικινδυνότητας του φαινομένου.Η Δημοτική Διοίκηση παραμένει σε διαρκή επιφυλακή και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των δημοτών.