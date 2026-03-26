Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με τη σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ στο δημαρχείο Ελασσόνας, σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση
Ελασσόνα αντιδήμαρχος Κεμάλ Ατατούρκ Erasmus Σημαία

Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με τη σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ στο δημαρχείο Ελασσόνας, σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση

Στη φωτογραφία απεικονίζεται αντιδήμαρχος του Δήμου να κρατά τουρκική σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και τη Γαλλία μέσω του προγράμματος Erasmus

Αντιδήμαρχος φωτογραφήθηκε με τη σημαία του Κεμάλ Ατατούρκ στο δημαρχείο Ελασσόνας, σφοδρή αντίδραση από την αντιπολίτευση
Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ελασσόνα μια φωτογραφία όπου απεικονίζεται αντιδήμαρχος του Δήμου Ελασσόνας να κρατά τουρκική σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και τη Γαλλία μέσω του προγράμματος Erasmus, αναφέρει το onlarissa.gr. 

«Πρωτοφανές θεσμικό και ιστορικό ατόπημα στο Δημαρχείο Ελασσόνας» καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Ελασσόνας, με αφορμή φωτογραφία που απεικονίζει αντιδήμαρχο να κρατά την σημαία με τον Κεμάλ Ατατούρκ.

»Η πόλη μας, η πρώτη που απελευθερώθηκε το 1912, δεν επιτρέπεται να γίνεται σκηνικό για τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θολώνουν τα μηνύματα της ιστορίας μας», αναφέρεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Με έκπληξη, οργή και αποτροπιασμό, η παράταξή μας και οι δημότες της Ελασσόνας έγιναν μάρτυρες ενός αδιανόητου περιστατικού που έλαβε χώρα εντός του Δημαρχείου της ιστορικής μας πόλης.

Στο πλαίσιο υποδοχής μαθητών από την Τουρκία και την Γαλλία μέσω του προγράμματος Erasmus, η Αντιδήμαρχος Ευφροσύνη Καρκαβανίδου-Σκρέτα (ποντιακής καταγωγής!), παρουσία και της έτερης Αντιδημάρχου Παρασκευής Γκουγκουλή (εκπαιδευτικό!) επέλεξε να φωτογραφηθεί και να υποδεχθεί την μαθητική αποστολή κρατώντας, όχι την επίσημη εθνική σημαία της γείτονος χώρας όπως ορίζει το διεθνές πρωτόκολλο, αλλά μια σημαία με τη μορφή του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ως αντιπολίτευση του Δήμου Ελασσόνας, οφείλουμε να θέσουμε τη Δημοτική Αρχή προ των ευθυνών της:

Ο Κεμάλ Ατατούρκ έχει ταυτιστεί με τις πιο μαύρες σελίδες του Ελληνισμού, τη Γενοκτονία των Ποντίων και τη Μικρασιατική Καταστροφή. Η ανάρτηση και προβολή του συμβόλου του εντός ελληνικού δημόσιου κτιρίου αποτελεί κατάφωρη προσβολή προς τους απογόνους των προσφύγων που κατοικούν στην περιοχή μας και προς την εθνική συνείδηση όλων των Ελλήνων.

Οι διεθνείς ανταλλαγές και τα προγράμματα Erasmus έχουν σκοπό τη συναδέλφωση των λαών. Αυτό όμως επιτυγχάνεται μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της χρήσης των επίσημων κρατικών συμβόλων. Η χρήση μιας σημαίας που αποτελεί «ιδεολογικό λάβαρο» και όχι το επίσημο σύμβολο ενός κράτους, καταδεικνύει πλήρη άγνοια διπλωματικού πρωτοκόλλου και επικίνδυνη προχειρότητα.

Η πόλη μας, η πρώτη που απελευθερώθηκε το 1912, δεν επιτρέπεται να γίνεται σκηνικό για τέτοιες προκλητικές ενέργειες που θολώνουν τα μηνύματα της ιστορίας μας.

Ερωτάται ο Δήμαρχος Ελασσόνας Ν. Γάτσας:

Ήταν ενήμερος για την πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου του;

Καλύπτει πολιτικά την ενέργεια αυτή, η οποία υποβαθμίζει το κύρος του Δήμου μας;

Προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη από τους δημότες για το ατόπημα αυτό;

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να σταματήσει να αντιμετωπίζει τη διοίκηση του Δήμου ως πεδίο επικοινωνιακών πειραματισμών. Η φιλοξενία είναι ιερή, αλλά ο σεβασμός στην ιστορία και στα εθνικά μας δίκαια είναι αδιαπραγμάτευτος».
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

