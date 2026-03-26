Δολοφονία στην Καλαμαριά: «Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε» είπε στην απολογία του ο 19χρονος που ήταν μαζί με τον Κλεομένη
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμαριά Δολοφονία Θεσσαλονίκη

Ο κατηγορούμενος περιγράφει με λεπτομέρειες τη διαδρομή από τις Συκιές έως την Καλαμαριά, όπου βρέθηκε μαζί με τον Κλεομένη και ένα ακόμη άτομο

Στις φυλακές βρίσκεται πλέον μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι «ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».

Η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια, στην οποία ξετυλίγεται το κουβάρι της αιματηρής επίθεσης που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του Κλεομένη. Ο 19χρονος κατηγορούμενος περιγράφει με λεπτομέρειες τη διαδρομή από τις Συκιές έως την Καλαμαριά, όπου βρέθηκε μαζί με τον Κλεομένη και ένα ακόμη άτομο, το οποίο δεν κατονομάζει.

Στην απολογία του φέρεται να λέει ότι επιτέθηκαν στον 23χρονο καθ ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς να φέρουν κάποιο αντικείμενο επάνω τους, σφυρί ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, φέρεται να είπε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του. Την Κυριακή όπως όλοι γνωρίζουμε, παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.



«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».
