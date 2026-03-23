Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου, λέει ο πατέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά
«Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης όταν δέχθηκε δύο μαχαιριές από τον 23χρονο που κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση.
Ο Αστέριος Αλήτσιος βρέθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μαζί με τον συνήγορό του, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Όπως είπε αποχωρώντας «έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου» ενώ τόνισε ότι είναι «δύσκολες ώρες» για την οικογένεια που έχασε τον 20χρονο.
Ο Νίκος Αλεξανδρής, δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πατέρα, ανέφερε με τη σειρά του ότι σήμερα κατέθεσαν νέα στοιχεία στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, διόρισαν τεχνικό σύμβουλο και υπέβαλαν αιτήματα, μεταξύ άλλων για να ασκηθούν και νέες διώξεις. «Το ζητούμε είναι να διαλευκανθούν οι συνθήκες της δολοφονίας και το τι έγινε μετά. Υποβάλαμε αίτημα στην ανακρίτρια να ασκηθούν και νέες διώξεις για άλλα αδικήματα», επεσήμανε.
«Θα παραλάβουμε τη δικογραφία με όλες τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε την πορεία αυτής της υπόθεσης και να δούμε αν όντως υπάρχει κάποια σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη και αν τελικά ο θύτης, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είναι το θύμα», δήλωσε ο Δημήτρης Γαλεντέρης, ιατροδικαστής-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του 20χρονου.
«Η κύρια ανάκριση διεξάγεται με ομαλότητα, περιέρχονται αρκετές και κρίσιμες ουσιώδεις πληροφορίες οι οποίες αναλύονται από την αρμόδια δικαστική Αρχή σε συνεργασία με το έμπειρο προσωπικό της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Η οικογένεια του θύματος θρηνεί, η οικογένεια του θύματος περιμένει τη συλλογή αποδείξεων για να δούμε αν εκτός από τον κατηγορούμενο, για τον οποίο αποφασίστηκε η προσωρινή κράτηση, τον ρόλο και άλλων ενδεχομένως προσώπων», σημείωσε ο συνήγορος που εκπροσωπεί τη μητέρα του 20χρονου, Πάρης Σπυράτος.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση προφυλακίστηκε ο 23χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ο 19χρονος που βρίσκονταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ και κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
