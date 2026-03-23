Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη το βράδυ της δολοφονίας του στην Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Καλαμαριά Θεσσαλονίκη

Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη το βράδυ της δολοφονίας του στην Καλαμαριά

Πρόκειται για έναν 21χρονο που κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, για συμμορία και την κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, όπως και ο 19χρονος που προφυλακίστηκε το Σάββατο (21/3)

Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί με τον 19χρονο και τον Κλεομένη το βράδυ της δολοφονίας του στην Καλαμαριά
Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο που φέρεται να ήταν μαζί με τον 19χρονο και τον 20χρονο Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο το βράδυ της Πέμπτης (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 21χρονο. Τις προηγούμενες ώρες πραγματοποιήθηκε αστυνομική έρευνα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως ο ίδιος να εντοπιστεί.

Τόσο ο 21χρονος όσο και ο 19χρονος διώκονται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, πράξη η οποία συνδέεται με τη φερόμενη επίθεση εναντίον του 23χρονου, κατηγορούμενου και προσωρινά κρατούμενου για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του Κλεομένη.

Ακόμη, αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της συμμορίας και της κατοχής αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος προφυλακίστηκε το Σάββατο (21/3), όταν απολογήθηκε ενώπιον της 1ης Τακτικής Ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

