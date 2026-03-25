Πώς έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη στον Βόλο: Συγκλονιστική μαρτυρία, «είδα άνθρωπο να φλέγεται στην αυλή» - Από σόμπα η φωτιά

Ο πύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας δήλωσε: «κλήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία. Επενέβησαν έξι υδροφόρα οχήματα με δύο βοηθητικά, 19 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δυστυχώς υπάρχει ένας εγκαυματίας που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βόλου και δύο με εγκαύματα χωρίς τις αισθήσεις τους. Το ανακριτικό έχει αναλάβει την προανάκριση, να δούμε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε θερμαντικό σώμα και πραγματοποιούνται έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία».