Πώς έχασαν τη ζωή τους μητέρα και κόρη στον Βόλο: Συγκλονιστική μαρτυρία, «είδα άνθρωπο να φλέγεται στην αυλή» - Από σόμπα η φωτιά
Γειτόνισσα περιέγραψε πως ένας γείτονας προσπάθησε να βοηθήσει τον άνθρωπο που φλεγόταν ρίχνοντας πάνω του μπουφάν - Ηλικίας 80 και 60 ετών οι δύο νεκρές γυναίκες, πολυεγκαυματίας ένας 39χρονος
Τραγωδία στον Βόλο με μία μητέρα και μία κόρη να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, μετά από έκρηξη και φωτιά, ανήμερα της 25ης Μαρτίου. Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, καθώς είναι πολυεγκαυματίας.
Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε τα όσα συνέβησαν λίγο πριν τις 16:00 όταν και ξέσπασε η φωτιά. Η κυρία Αδαμαντία ανέφερε ότι είδε έναν άνθρωπο να καίγεται στην αυλή και στη συνέχεια ένας γείτονας προσπάθησε να τον βοηθήσει ρίχνοντας πάνω του μπουφάν.
«Την ώρα που έφτασα ήμουν με το αυτοκίνητο. Άκουσα τους γείτονες να λένε “φωτιά, τρέξε”. Σταματάω, κατεβαίνω, βλέπω το σπίτι να βγάζει φλόγες και έναν άνθρωπο -δεν μπορούσα να ξεχωρίσω αν ήταν άνδρας ή γυναίκα- να φλέγεται στην αυλή. Δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα, ήταν κλειδωμένα. Εγώ δεν μπορούσα να πηδήξω φορούσα τακούνια. Πήδηξε ένας γείτονας, πέταξε ένα μπουφάν επάνω από τον φλεγόμενο άνθρωπο», είπε η κυρία Αδαμαντία.
«Ήρθαν οι γείτονες, πήραν πυροσβεστήρες, πήραν τηλέφωνο για ασθενοφόρο και ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα. Από ότι άκουσα που έλεγε ο γιος που μπαινόβγαινε και έφυγε όρθιος από εδώ -ευτυχώς- πρέπει να ήταν σόμπα αλογόνου. Πήρε φωτιά η κουβέρτα, ακούμπησε η κουβέρτα στη σόμπα νομίζω, κάτι τέτοιο φώναζε πάνω στον πανικό του ο άνθρωπος. Τον βγάλαμε έξω, τον αφήσαμε στην άκρη, ήρθε ασθενοφόρο», ανέφερε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν μητέρα και κόρη ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, η Βάγια και η Άννα Κοζικοπούλου.
Ο 39χρονος, Χρήστος Μπέλος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς είναι πολυεγκαυματίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρει εγκαύματα ακόμη και στο κεφάλι αλλά δεν χρειάστηκε η εισαγωγή του στη ΜΕΘ.
Η οικογένεια έχει καταγωγή από την Κοζάνη και το τελευταίο διάστημα φέρεται να νοίκιασε αυτό το σπίτι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.
Ο πύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας δήλωσε: «κλήθηκε η υπηρεσία μας για πυρκαγιά σε ισόγεια κατοικία. Επενέβησαν έξι υδροφόρα οχήματα με δύο βοηθητικά, 19 πυροσβεστικοί υπάλληλοι. Η πυρκαγιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, δυστυχώς υπάρχει ένας εγκαυματίας που έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Βόλου και δύο με εγκαύματα χωρίς τις αισθήσεις τους. Το ανακριτικό έχει αναλάβει την προανάκριση, να δούμε πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε θερμαντικό σώμα και πραγματοποιούνται έρευνες για να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία».
