Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρές μητέρα και κόρη από έκρηξη και φωτιά σε διαμέρισμα
Ηλικίας 80 και 60 ετών οι δύο γυναίκες - Βαριά τραυματισμένος ο 39χρονος γιος της 60χρονης που προσπάθησε να τις σώσει
Έκρηξη και φωτιά με απολογισμό δύο γυναίκες - μητέρα και κόρη - να χάσουν τη ζωή τους σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.
Όπως αναφέρει το gegonota.news η φωτιά προκλήθηκε από σόμπα με τα σκεπάσματα να καίγοντας πριν οι γυναίκες να καταλάβουν τι συνέβη. Κατά την ίδια περιγραφή, οι δύο γυναίκες πανικοβλήθηκαν ενώ ο 39χρονος γιός της 60χρονης, που έμενε μαζί τους, μπήκε στο δωμάτιο προσπαθώντας να τις βγάλει έξω από το σπίτι αλλά αυτό αποδείχθηκε αδύνατο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thenewspaper.gr οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν μητέρα και κόρη ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών.
Ο 39χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών καθώς είναι πολυεγκαυματίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίησή του.
Ο 39χρονος φέρει βαριά τραύματα, κυρίως από τη φωτιά που προκλήθηκε μετά την έκρηξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
