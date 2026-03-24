Ο εντολέας μου διαπομπεύεται χωρίς να έχει κληθεί ή συλληφθεί, λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα, για την υπόθεση της απάτης στον ΕΦΚΑ
Ο εντολέας μου διαπομπεύεται χωρίς να έχει κληθεί ή συλληφθεί, λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μανίκα, για την υπόθεση της απάτης στον ΕΦΚΑ
Όπως λέει ο δικηγόρος Δημήτρης Ζορμπάς, το μοντέλο θα συνεργαστεί με τις Αρχές όταν κληθεί
Για διαπόμπευση του εντολέως του Γιώργου Μανίκα μιλά ο δικηγόρος του μοντέλου, Δημήτρης Ζορμπάς, τονίζοντας παράλληλα, ότι δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται κατηγορείται για απάτες εις βάρος του ΕΦΚΑ.
«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο κ.Ζορμπάς, με αφορμή δημοσιεύματα για εμπλοκή του μοντέλου στην εγκληματική οργάνωση.
Ο κ. Ζορμπάς τονίζει πως ο εντολέας του δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί και σε περίπτωση που γίνει θα συνεργαστεί με τις Αρχές: «για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».
«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο κ. Ζορμπάς.
«Ο εντολέας μου Γιώργος Μανίκας από χθες διαπομπεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φαίνεται να είναι κατηγορούμενος για πράξεις που τόσο ο ίδιος, όσο και εγώ αγνοούμε», αναφέρει ο κ.Ζορμπάς, με αφορμή δημοσιεύματα για εμπλοκή του μοντέλου στην εγκληματική οργάνωση.
Ο κ. Ζορμπάς τονίζει πως ο εντολέας του δεν έχει συλληφθεί και δεν έχει κληθεί και σε περίπτωση που γίνει θα συνεργαστεί με τις Αρχές: «για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί, ούτε συλληφθεί για τις αξιόποινες πράξεις που αναφέρονται συνεχώς από χθες. Αν κληθούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα τότε προφανώς θα συνεργαστούμε με τις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης».
«Προς το παρόν θα συνιστούσα ψυχραιμία και προσοχή, διότι σπιλώνονται ονόματα αδίκως, δημιουργούνται εντυπώσεις ανυπόστατες και προβλήματα σε οικογένειες και επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας», καταλήγει ο κ. Ζορμπάς.
