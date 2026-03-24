Έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια, πώς λογιστές έστησαν την απάτη εκατομμυρίων με μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers



Τα χρήματα γίνονταν σπίτια



Πλάκες χρυσού, ρολόγια, αυτοκίνητα και μηχανές



Κακουργηματικές διώξεις

οργάνωσης.Τα παράνομα έσοδα απορροφούνταν μέσω του ανωτέρω δικτύου εταιρειών, διοχετεύονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση ακινήτων, πολυτελών οχημάτων και άλλων αντικειμένων.Οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ από την εγκληματική δραστηριότητα ανέρχονται σε 19.720.921,66 ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ σε 6.096.330,18 ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος σε 5.588.302,71 ευρώ, ενώ η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επιχειρήσεις και θυρίδες, παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής Αρχής, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:πλάκες χρυσού,6 χρυσές λίρες,9 αυτοκίνητα και 10 δίκυκλες μοτοσικλέτες,ρολόγια χειρός,πλήθος καρτών ανάληψης,πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών,8 συσκευές κινητών τηλεφώνων,ποσότητα κάνναβης βάρους 9 γραμμαρίων,αεροβόλο πιστόλι με αμπούλες καιτο χρηματικό ποσό των 156.425 ευρώ.Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε κακουργηματικές διώξεις εις βάρος των 22 συλληφθέντων. Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής κακουργήματα:- Συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,- απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση,-πλαστογραφία από κοινού,-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ ,- Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση,-Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ και:-Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.Ακόμη οι 22 κατηγορούμενοι διώκονται και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών και της προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.