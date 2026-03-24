Στον ανακριτή αυτή την ώρα ο Τσαγκαράκης: Απέκτησε το Ευαγγέλιο του 1745 με απόλυτη νομιμότητα, λέει ο δικηγόρος του

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκεται αυτή την ώρα ο γνωστός γκαλεριστας Γιώργος Τσαγκαράκης.

Κατά πληροφορίες το κατηγορητήριο αναφέρει πως από τα 321 έργα που βρέθηκαν στη κατοχή του γκαλερίστα, μόνο τα 7 ήταν γνήσια. Σχετικά με το Ευαγγέλιο του 1745 που στάθηκε η αφορμή για την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, ο συνήγορός του, αναφέρει ότι το απέκτησε με πλήρη νομιμότητα.

«Το συγκεκριμένο έγγραφο παραλήφθηκε με όλες τις πιστοποιήσεις και τις σχετικές βεβαιώσεις. Δεν το παρέλαβε “στον αέρα”. Όλα αυτά θα αναλυθούν στην ανάκριση», επισήμανε ο συνήγορος.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί πίεση νίκη δίωξη για:

-Υπεξαίρεση αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),

-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα).
Thema Insights

Φωτογραφίζεις - Στέλνεις - ΣυνεχίΖΕΙΣ: Τρεις κινήσεις αρκούν για να συνεχίσεις τη διαδρομή σου

Στη ροή της ημέρας μας, κάθε στιγμή μετράει. Και όταν κάτι απρόοπτο συμβεί στον δρόμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι να μπορούμε να το διαχειριστούμε γρήγορα και απλά, χωρίς να χάσουμε τον ρυθμό μας.

