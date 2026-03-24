Επιχείρηση στον Πειραιά είχε 3,5 τόνους ακατάλληλα και ληγμένα κρέατα, προμήθευε και νοσοκομεία - Δείτε φωτογραφίες

«Κινηθήκαμε άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση. Με ελέγχους, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, με παρουσία εισαγγελικής αρχής, προχωρήσαμε σε κατάσχεση σε κατάσχεση 3,5 τόνων κρεάτων και αλιευμάτων και σε πλήρη ιχνηλάτηση, φτάνοντας μέχρι τον έλεγχο συμβάσεων με νοσοκομεία και δημόσιες δομές.Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: όποιος παίζει με τη δημόσια υγεία, θα μας βρίσκει απέναντί του. Δεν υπάρχει καμία ανοχή σε κυκλώματα και πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο τους πολίτες και ιδιαίτερα ευαίσθητες δομές, όπως ειδικά τα νοσοκομεία.Το μήνυμα είναι σαφές και χωρίς αστερίσκους: μηδενική ανοχή. Η Περιφέρεια Αττικής ελέγχει στην πράξη. Παρεμβαίνει άμεσα. Και επιβάλλει τον νόμο. Με συνέπεια, με σχέδιο και μέχρι τέλους».Την ίδια ώρα, οι συστηματικοί έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής σε άλλες εγκαταστάσεις και δομές επιβεβαιώνουν την ορθή τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της Περιφέρειας λειτουργεί με συνέπεια, επιχειρησιακή επάρκεια και αποτελεσματικότητα.