Το HMS Dragon στην Κύπρο: Το βρετανικό αντιτορπιλικό μπαίνει στην αεράμυνα του νησιού
Η άφιξη του HMS Dragon εντάσσεται στη σταδιακή ενίσχυση της δυτικής στρατιωτικής παρουσίας γύρω από την Κύπρο
Το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon έφτασε στην ανατολική Μεσόγειο και, σύμφωνα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι, αρχίζει απόψε την «επιχειρησιακή ενσωμάτωση στην άμυνα της Κύπρου μαζί με τους συμμάχους». Η άφιξή του έρχεται τρεις εβδομάδες μετά το πλήγμα με drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, σε μια περίοδο που το Λονδίνο επιχειρεί να ενισχύσει επειγόντως την αεράμυνα των βρετανικών εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου και χρειάστηκε σχεδόν δύο εβδομάδες για να φτάσει στην Κύπρο. Αν υπολογιστεί και ο χρόνος από τη λήψη της απόφασης για την αποστολή του μέχρι τον απόπλου, μεσολάβησαν συνολικά περίπου 21 ημέρες, κάτι που ήδη τροφοδοτεί συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ταχύτητα αντίδρασης του Λονδίνου μετά το χτύπημα στο Ακρωτήρι.
Η καθυστερημένη άφιξη
Το HMS Dragon είναι αντιτορπιλικό Type 45 του βρετανικού ναυτικού, σχεδιασμένο πρωτίστως για αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Διαθέτει το σύστημα Sea Viper με πυραύλους Aster 15 και Aster 30, ενώ βασικό του πλεονέκτημα είναι το προηγμένο ραντάρ SAMPSON, που του επιτρέπει να εντοπίζει, να παρακολουθεί και να εμπλέκει πολλαπλούς εναέριους στόχους ταυτόχρονα. Η αποστολή του στην περιοχή συνδέεται ακριβώς με την ανάγκη προστασίας απέναντι σε drones, πυραύλους και άλλες εναέριες απειλές, κάτι που μετά το πλήγμα στο Ακρωτήρι απέκτησε πολύ πιο επείγον χαρακτήρα.
Τι φέρνει το Dragon
Η δήλωση Χίλι στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι το πλοίο «άρχισε επιχειρησιακή ενσωμάτωση στην άμυνα της Κύπρου μαζί με τους συμμάχους» δεν είναι μια απλή φράση δημοσίων σχέσεων, όσο κι αν οι κυβερνήσεις λατρεύουν τέτοιες ωραίες διατυπώσεις. Δείχνει ότι το Λονδίνο επιδιώκει να παρουσιάσει την κυπριακή διάσταση της κρίσης ως τμήμα ευρύτερης συμμαχικής αμυντικής διάταξης στην ανατολική Μεσόγειο και όχι ως μεμονωμένη βρετανική υπόθεση που αφορά μόνο τις βάσεις.
Το μήνυμα του Λονδίνου
Η άφιξη του HMS Dragon εντάσσεται στη σταδιακή ενίσχυση της δυτικής στρατιωτικής παρουσίας γύρω από την Κύπρο, μετά τις επιθέσεις και την αυξημένη αστάθεια στην περιοχή. Σύμφωνα με βρετανικές αναφορές, το Λονδίνο έχει ήδη ενισχύσει την αεράμυνα στην Κύπρο και έχει αυξήσει τη στρατιωτική του παρουσία στην ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να θωρακίσει κυρίως το Ακρωτήρι, που απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία τις τελευταίες εβδομάδες.
