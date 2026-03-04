Το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon δεν θα ξεκινήσει για την Κύπρο πριν από την επόμενη εβδομάδα

Τα χαρακτηριστικά του HMS Dragon Η ευελιξία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κλάσης Type 45 και το HMS Dragon μπορεί να αναλάβει πολλαπλές αποστολές πέρα από την αεράμυνα. Από επιχειρήσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών έως αποστολές καταπολέμησης ναρκωτικών στη θάλασσα.

Το πλήρωμα αριθμεί περισσότερα από 200 άτομα και αποτελείται από ιπτάμενο προσωπικό, μηχανικούς οπλικών συστημάτων, τεχνικούς επικοινωνιών και εξειδικευμένους ναυτικούς.Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν εντοπισμό εναέριων στόχων μεγάλης εμβέλειας, ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών στόχων, εμπλοκή στόχων σε μεγάλες αποστάσεις, συντήρηση ελικοπτέρων, υποστήριξη απονηώσεων και προσνηώσεων, και χειρισμό οπλικών συστημάτων.

Μεταξύ άλλων, ειδικεύεται στην αντιμετώπιση αεροπορικών απειλών (πύραυλοι, drones, αεροσκάφη), συνοδεύει αεροπλανοφόρα ή άλλους στολίσκους, παρέχει προστασία σε βάσεις και θαλάσσιες ζώνες υψηλής στρατηγικής σημασίας.Ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, έχει εκτόπισμα περίπου 8.000 τόνων, σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων Sea Viper (Aster), προηγμένο ραντάρ SAMPSON για εντοπισμό απειλών σε μεγάλη απόσταση και πλήρωμα περίπου 190 ατόμωνΤο πλοίο έχει συμμετάσχει σε αποστολές στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο, κυρίως για αποστολές επιτήρησης και προστασίας εμπορικών θαλάσσιων οδών.