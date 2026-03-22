25η Μαρτίου: «Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι παρελάσεις», τι λένε οι μετεωρολόγοι για το σκηνικό του καιρού

Ξεκαθαρίζει η εικόνα του καιρού για την 25η Μαρτίου , με τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων να δείχνουν ότι δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές.

Οι μετεωρολόγοι , ο ένας μετά τον άλλο, παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των φαινομένων, επισημαίνοντας ότι τα «σήματα» για έντονες βροχοπτώσεις παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα δεδομένα συγκλίνουν σε ήπιες και τοπικές βροχές.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της 25ης Μαρτίου

Χωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook.

Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%.

Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

«Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι μαθητικές παρελάσεις, αλλά και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας», σημείωσε με τη σειρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Ομπρελίτσα στην παρέλαση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα», ανέφερε στο βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από μεσημβρινό δελτίο καιρού του Aplha.

Όπως

λέει

, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με πιθανότητα μόνο για ψιλόβροχο σε ορισμένες περιοχές.