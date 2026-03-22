25η Μαρτίου: «Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι παρελάσεις», τι λένε οι μετεωρολόγοι για το σκηνικό του καιρού
Με κρύο και ψιλόβροχο θα πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις - Οι προγνώσεις Κολυδά, Τσατραφύλλια, Καντερέ
Ξεκαθαρίζει η εικόνα του καιρού για την 25η Μαρτίου, με τα τελευταία στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων να δείχνουν ότι δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές.
Οι μετεωρολόγοι, ο ένας μετά τον άλλο, παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη των φαινομένων, επισημαίνοντας ότι τα «σήματα» για έντονες βροχοπτώσεις παραμένουν περιορισμένα, ενώ τα περισσότερα δεδομένα συγκλίνουν σε ήπιες και τοπικές βροχές.
Τι λένε οι μετεωρολόγοι για τον καιρό της 25ης ΜαρτίουΧωρίς μεγάλες αλλαγές φαίνεται να κυλά ο καιρός τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τα στοιχεία των προγνωστικών μοντέλων που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook.
Για την Τετάρτη 25 Μαρτίου στην Αθήνα υπάρχει πιθανότητα ασθενών βροχών, όμως τα ποσά που προβλέπονται είναι μικρά, περίπου 1–2 χιλιοστά, και η πιθανότητα εκδήλωσης φτάνει γύρω στο 45%.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:
«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
Επειδή όλοι θέλουν τον καιρό της 25ης Μαρτίου σας παραθέτω τα προγνωστικά του ECMWF τα οποία για την Τετάρτη οι ΕΝS προβλέψεις μας στην Αθήνα δίνουν 1-2mm ως μέσο υετό με πιθανότητα 45%. Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα περισσότερα διαστήματα της εβδομάδας στην Αθήνα δεν έχουν έντονο σήμα βροχής, η Παρασκευή είναι η ημέρα με τη σημαντικότερη πιθανότητα για αξιόλογο υετό και οι υπόλοιπες ημέρες δίνουν κυρίως ασθενείς ή τοπικές βροχές».
Η ανάρτηση Τσατραφύλλια«Με ομπρέλα και μπουφανάκι οι μαθητικές παρελάσεις, αλλά και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας», σημείωσε με τη σειρά του ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.
«Ομπρελίτσα στην παρέλαση, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα», ανέφερε στο βίντεο με την πρόγνωση του καιρού από μεσημβρινό δελτίο καιρού του Aplha.
Όπως είπε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Την Τρίτη, κατά τη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης, θα έχουμε ψιλόβροχο στην Αττική, αλλά και στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ανήμερα της εθνικής μας εορτής θα έχουμε και πάλι τοπικές βροχές. Θα έχουμε λίγα χιόνια στα ορεινά, ενώ και η στρατιωτική παρέλαση της Αθήνας θα γίνει με ψιλόβροχο, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά».
Τη δική του πρόγνωση έκανε και ο μετεωρολόγος, Νίκος Καντερές μιλώντας στο protothema.gr.
Όπως λέει «παρότι ημερολογιακά βρισκόμαστε πλέον στην άνοιξη, οι πρώτες ημέρες του Μαρτίου κινήθηκαν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τα κανονικά επίπεδα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αύριο 23 Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας) η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 14–15 βαθμούς, ενώ την Τρίτη αναμένονται λίγες ασθενείς βροχές.
Όσον αφορά τον καιρό της 25ης Μαρτίου σημειώνει: «Ανήμερα της εθνικής επετείου, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, με ασθενείς βροχοπτώσεις, ενώ στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι βελτιωμένος με περισσότερη ηλιοφάνεια».
Όπως λέει, οι παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά, με πιθανότητα μόνο για ψιλόβροχο σε ορισμένες περιοχές.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο «την Πέμπτη (26/3) αναμένεται περισσότερος ήλιος και άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ από την Παρασκευή (27/3) ένα μικρό σύστημα θα επηρεάσει εκ νέου τη χώρα, χωρίς ωστόσο να δημιουργεί προβλήματα».
