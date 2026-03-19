ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Έως την Παρασκευή 20/3 οι ενστάσεις - Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την κατάσταση της αίτησής τους μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ - Μικρό είναι το χρονικό περιθώριο για τις ενστάσεις μετά τα προσωρινά αποτελέσματα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου για την υποβολή ενστάσεων. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες εργαζόμενοι ελέγχουν ήδη τα αποτελέσματα, διεκδικώντας το εκπαιδευτικό επίδομα.
ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματαΗ ΔΥΠΑ δημοσίευσε τον προσωρινό πίνακα για το πρόγραμμα κατάρτισης και επανακατάρτισης εργαζομένων, το οποίο επικεντρώνεται σε:
-ψηφιακές δεξιότητες
-πράσινη οικονομία
-οικονομικό εγγραμματισμό
Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν άμεσα αν βρίσκονται στους πίνακες μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΔΥΠΑ.
Όσοι δεν είδαν το όνομά τους στους προσωρινούς πίνακες, έχουν πλέον μία τελευταία ευκαιρία. Συγκεκριμένα, η υποβολή ενστάσεων στη ΔΥΠΑ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και ολοκληρώνεται έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.
Έως 20/3 οι ενστάσεις, τι πρέπει να προσέξετε
Τι ακολουθεί μετά τις ενστάσειςΑμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΔΥΠΑ θα προχωρήσει:
-στην ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων
-στη δημοσίευση της πλατφόρμας επιλογής προγράμματος κατάρτισης
