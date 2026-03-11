ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Λήγει σήμερα (11/3) η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης, πότε θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Voucher ΔΥΠΑ

ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Λήγει σήμερα (11/3) η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης, πότε θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Λήγει σήμερα (11/3) η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης, πότε θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης.

Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που δείχνει την αυξημένη ανάγκη των εργαζομένων για ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι

Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα, ΕΔΩ.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης