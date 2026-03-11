ΔΥΠΑ - Voucher 750 ευρώ: Λήγει σήμερα (11/3) η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης, πότε θα ανακοινωθούν οι ωφελούμενοι
Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι
Σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε τομείς υψηλής ζήτησης.
Το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, γεγονός που δείχνει την αυξημένη ανάγκη των εργαζομένων για ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων και επανακατάρτιση σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.
Η έκδοση του Μητρώου Ωφελούμενων – Εργαζομένων, εγκεκριμένων και αποκλειομένων, θα πραγματοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.
Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.
Πού μπορούν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοιΌσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα, ΕΔΩ.
