Ο αστυνομικός σκύλος «Vektor» εντόπισε πάνω από 11 κιλά κάνναβης και 2 κιλά ηρωίνης σε σπίτι στην Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών μετά από έρευνα στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε την Τρίτη (17/3) σε περιοχής της Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών μαζί με τον αστυνομικό σκύλο ναρκωτικών «Vector» στο σπίτι του 39χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 11 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11 κιλών και 34 γραμμαρίων,
- 8 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 38 γραμμαρίων,
- Δύο συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 148 γραμμαρίων και
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
- Δύο κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Δείτε Επίσης