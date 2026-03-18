Ο αστυνομικός σκύλος «Vektor» εντόπισε πάνω από 11 κιλά κάνναβης και 2 κιλά ηρωίνης σε σπίτι στην Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 39χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών - Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών μετά από έρευνα στο σπίτι του
Στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε την Τρίτη (17/3) σε περιοχής της Θεσσαλονίκης η Αστυνομία.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών μαζί με τον αστυνομικό σκύλο ναρκωτικών «Vector» στο σπίτι του 39χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 11 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 11 κιλών και 34 γραμμαρίων,
- 8 συσκευασίες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 38 γραμμαρίων,
- Δύο συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη, συνολικού βάρους 1 κιλού και 148 γραμμαρίων και
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.
- Δύο κινητά τηλέφωνα.
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
