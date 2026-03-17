Αεροπλανοφόρο, μαχητικά, σκάφος των Navy Seals: Οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του Πολωνού που συνελήφθη για κατασκοπεία στη Σούδα
Ο ίδιος ισχυρίζεται πως  έστελνε το φωτογραφικό υλικό σε συγγενικά του πρόσωπα και έχει προφυλακιστεί

Προφυλακιστέος μέχρι την διεξαγωγή της δίκης του είναι ο 58χρονος Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στην Κρήτη. Στο κινητό του τηλέφωνο βρέθηκε φωτογραφικό υλικό από την αεροπορική και ναυτική βάση της Σούδας με τον ίδιο να ισχυρίζεται πως το έστελνε σε συγγενικά του πρόσωπα.

Στον ΣΚΑΙ προβλήθηκαν φωτογραφίες που βρέθηκαν αποθηκευμένες στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου. Μεταξύ άλλων είχε φωτογραφίσει το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, πλοία υποστήριξης, μαχητικά και μεταγωγικά αεροσκάφη, ιπτάμενα τάνκερ και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς επίσης και σκάφος επιχειρήσεων των Navy Seals.

Ο 58χρονος συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη στο τροχόσπιτο όπου διέμενε στην περιοχή Μαράθι. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται, ενώ εκτός από το κινητό του εξετάζονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που βρέθηκαν στο τροχόσπιτό του.

Σύμφωνα με το creta24.gr, ο Πολωνός επισκεπτόταν την περιοχή τα τελευταία τρία χρόνια και στάθμευε το όχημά του σε σημείο με θέα στον κόλπο της Σούδας, όπου παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι τις αρχές Μαΐου. Στην Κρήτη βρισκόταν συχνά μαζί με τον σκύλο του, ο οποίος παραμένει στον περιφραγμένο χώρο όπου στάθμευε το όχημα.
Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

