Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε τον σκύλο της μπροστά της, συνελήφθησαν και οι δύο
Στη σύλληψη ενός 43χρονου άνδρα και μίας 33χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης – Συκεών, ύστερα από περιστατικό κακοποίησης σκύλου που σημειώθηκε στην περιοχή των Συκεών, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος φέρεται να ασκούσε βία στο ζώο, παρουσία της 33χρονης κηδεμόνα του. Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ζώων.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση του σκύλου από την κατοχή της ιδιοκτήτριας, ενώ παράλληλα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
