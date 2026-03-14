Δύο νεκροί από χρήση ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού
Δύο νεκροί από χρήση ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλλού
Πρόκειται για έναν 49χρονο Έλληνα και έναν 43χρονο από το Μπαγκλαντές
Τη ζωής τους έχασαν σήμερα δύο άνδρες στις φυλακές Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 49χρονο Έλληνα και έναν 43χρονο από το Μπαγκλαντές.
Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Ως πιθανότερη αιτία θανάτου εκτιμάται η χρήση ναρκωτικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 49χρονο Έλληνα και έναν 43χρονο από το Μπαγκλαντές.
Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο των φυλακών του Κορυδαλλού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Ως πιθανότερη αιτία θανάτου εκτιμάται η χρήση ναρκωτικών.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
