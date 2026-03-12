Ελεύθεροι οι μαθητές που κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολείο του Ηρακλείου, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης Εκρηκτικός μηχανισμός

Ελεύθεροι οι μαθητές που κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολείο του Ηρακλείου, δείτε βίντεο

Οι όροι που τους επιβλήθηκαν

5 ΣΧΟΛΙΑ
Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελία αφέθηκαν ελεύθεροι οι τρεις μαθητές γυμνασίου που συνελήφθησαν για τον εκρηκτικό μηχανισμό που «έσκασε» στο σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Και στους τρεις επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patris.gr.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις μαθητές, μαζί με τους γονείς τους, συνελήφθησαν μετά και την έκρηξη που σημειώθηκε στην αυλή του γυμνασίου και στους οποίους ο εισαγγελέας άσκησε χθες ποινικές διώξεις.

Η στιγμή της έκρηξης

Όπως φαίνεται από σχετικό βίντεο που δημοσιεύει η τοπική ιστοσελίδα, τα παιδιά είναι σκυμμένα πάνω από τον εκρηκτικό μηχανισμό που κατασκεύασαν οι ίδιοι και απομακρύνονται δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη.

5 ΣΧΟΛΙΑ

