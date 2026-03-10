Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή του Ηρακλείου
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Κρήτη Μαθητές Σχολείο Εκρηκτικός μηχανισμός

Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή του Ηρακλείου

Ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει βίντεο στα social media, τα οποία παρουσίαζαν οδηγίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού

Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή του Ηρακλείου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωποι με μία πρωτοφανή εικόνα βρέθηκαν οι καθηγητές γυμνασίου στο Ηράκλειο Κρήτης αφού βρέθηκαν μπροστά σε υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού.

Ανήλικοι μαθητές φέρονται να κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να τον ενεργοποίησαν στον προαύλιο χώρο σχολείου, ακολουθώντας οδηγίες που είχαν δει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι μαθητές γυμνασίου φέρονται να πέρασαν στο σχολικό συγκρότημα πηδώντας τα κάγκελα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στον χώρο της αυλής, όπου και τον ενεργοποίησαν. Οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους εμπλεκόμενους, ενώ αναζητούν ακόμη δύο άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει βίντεο στα social media, τα οποία παρουσίαζαν οδηγίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Ο τρόπος κατασκευής του φέρεται να περιλάμβανε εύφλεκτα υλικά και μικρές φιάλες υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης