Μαθητές κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό και τον ενεργοποίησαν σε σχολική αυλή του Ηρακλείου

Ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι οι ίδιοι είχαν παρακολουθήσει βίντεο στα social media, τα οποία παρουσίαζαν οδηγίες για την κατασκευή του συγκεκριμένου μηχανισμού