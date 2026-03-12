Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Επιβάτης επιτέθηκε σε νεαρή μέσα σε ΚΤΕΛ στη Θεσσαλονίκη και ο οδηγός τον κατέβασε από το λεωφορείο, δείτε βίντεο
Ο οδηγός αποφάσισε να κατεβάσει τον άνδρα από το λεωφορείο, ενώ εκείνος επιχείρησε να επιβιβαστεί ξανά, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό
Αναστάτωση προκλήθηκε μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Κουφάλια–Θεσσαλονίκη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε νεαρή επιβάτιδα, μπροστά στα μάτια των υπολοίπων επιβατών.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες, ο άνδρας πλησίασε τη νεαρή γυναίκα και της επιτέθηκε, προκαλώντας ένταση μέσα στο λεωφορείο. Ο οδηγός αντέδρασε άμεσα και ζήτησε από την κοπέλα και τη φίλη της να μετακινηθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος για λόγους ασφάλειας.
Παρά την παρέμβαση αυτή, ο άνδρας συνέχισε να τις ακολουθεί, με ορισμένους επιβάτες να παρεμβαίνουν προσπαθώντας να τον συγκρατήσουν ώστε να μην κλιμακωθεί περαιτέρω το περιστατικό.
Τελικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, ο οδηγός αποφάσισε να κατεβάσει τον άνδρα από το λεωφορείο. Ο ίδιος επιχείρησε να επιβιβαστεί ξανά, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.
Όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, πρόκειται για άτομο που είναι ήδη γνωστό στις Αρχές.
